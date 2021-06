Marchetti: "Il Milan prenderebbe Giroud solo a zero. Ziyech? Non si è andati oltre il gradimento"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso a SkySport sul mercato del Milan: "Con il Chelsea il discorso di Tomori è apposto. Per Tonali si sta ragionando con il Brescia su una rimodulazione delle cifre, ma il riscatto non è in dubbio. Giroud? Il Milan lo prenderebbe volentieri a zero, quindi ora dipende dallo svincolo possibile per il francese. Ziyech? Piace e non solo al Milan, bisogna vedere se il Chelsea lo cede in prestito o meno. Oltre al gradimento della società non si è andati. Brahim Diaz rimane".