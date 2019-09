Marchetti: "Mercato Milan? Maldini e Boban hanno avuto delle difficoltà, ma va dato tempo a tutta la squadra"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione "Linea Diretta" di Tmw Radio per commentare il mercato estivo. Ecco le sue parole sul Milan: "Ieri i rossoneri hanno finalizzato questo doppio prestito biennale: Rebic arriverà in Italia mentre Andre Silva vola a Francoforte. I ritardi di ieri erano dovuti alla chiusura del mercato tedesco, fissato prima di quello italiano, ossia alle ore 18. Maldini e Boban hanno avuto sicuramente delle difficoltà, come per Correa, ma va dato tempo a tutta la squadra".