Marchetti su Donnarumma: "Non risultano squadre pronte a offrire contratti a certe cifre. Il valzer dei portieri probabilmente non partirà"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato della situazione Donnarumma. Queste le sue parole: "Raiola può chiedere anche 15 milioni di euro ma a noi non risulta alcuna squadra che sia pronta a offrire contratti a queste cifre a Donnarumma. Il valzer dei portieri non è partito e probabilmente non partirà considerato il momento. Arrivare a parametro zero, ad oggi, non è lo stesso vantaggio che era prima del Covid"