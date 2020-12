Marcotti (ESPN): "Il Milan ha seguito Hauge un anno intero, in tanti stupiti dal norvegese"

Gabriele Marcotti, giornalista per ESPN e La Gazzetta dello Sport, intervistato dal portale norvegese vg.no, ha parlato di Jens Petter Hauge. Il giornalista italiano ha parlato delle difficoltà che il giovane esterno ha avuto agli inizi della sua carriera, soprattutto quando nell'estate del 2018 è stato 4 mesi senza mai scendere in campo con il Bodo/Glimt ed è stato ceduto in prestito all'Aalesund nella serie inferiore, trovando poco spazio, almeno inizialmente, anche lì: "Ha già avuto delle difficoltà, dei periodi poco felici. Ha già dovuto guardarsi allo specchio e farsi delle domande non facili. Queste esperienze possono essere cruciali. Non è presuntuoso, ma allo stesso tempo non ha paura di niente. È un mix ottimo".

Poi un passaggio anche sull'importanza del sistema di scouting dei rossoneri: "Si affidano molto di più a questo rispetto ad altri club più tradizionali. Senza questo, Hauge non sarebbe mai apparso sui loro radar così presto. Lo hanno seguito per un anno intero prima di incontrarlo in Europa League".

Sul giocatore però c'è stato un po' di scetticismo, almeno inizialmente: "La gente si è chiesta come puoi ottenere un buon giocatore a quel prezzo? Prendi solo giocatori semi sconosciuti? E tanti sono rimasti sorpresi dalla velocità con cui si è adattato a questa nuova realtà".

Sulle strategie del Milan sul mercato: "Si tratta di trovare giocatori di valore che però sono quasi sconosciuti, e allontanarsi da veterani e grandi nomi con contratti costosi. Durante la prima finestra estiva sotto i nuovi proprietari il Milan ha ingaggiato solo giocatori di età inferiore ai 26 anni".

Per finire, un commento sull'importanza di Zlatan Ibrahimovic: "Protegge Hauge in molti modi, in modo che possa stare in pace e tranquillità senza sentire alcun tipo di pressione sulle spalle".