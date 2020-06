Marelli a MN: "Ecco la soluzione per evitare errori come quello di Valeri a Lecce"

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dell'episodio in cui Valeri ha assegnato calcio di rigore al Lecce: "Non c'è nulla, non è rigore mai. Secondo me non c'è niente, c'è soltanto un minimo contatto, che però ha tagliato fuori la possibilità di utilizzare il VAR per controllare l'azione. E' un episodio che non può essere sottoposto a VAR, perchè un contatto c'è stato. La situazione era nel pieno controllo di Valeri, che ha deciso e su una decisione presa con quella visione sull'azione il VAR non può mai intervenire. Doveri poteva anche essere in disaccordo, ma in ogni caso la decisione di Valeri avrebbe potuto essere cambiata solamente nel caso in cui ci fosse stata una chiara simulazione di Babacar. Il contatto, per quanto leggero, c'è stato e quindi il VAR è automaticamente tagliato fuori in episodi come questo. Per esplorare queste zone ci vorrebbe il challenge per gli allenatori. In questo caso, se il Milan avesse potuto chiamare un challenge e 'costringere' Valeri a rivedere l'episodio, con buona probabilità Valeri avrebbe cambiato idea. Invece con questo protocollo, decisioni del genere non possono essere oggetto di revisione con il VAR".