Intervenuto a Tutti Convocati, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato il rigore assegnato alla Juve all'ultimo minuto: "In questo caso è 50-50. Difficile esporsi. Più no che sì per me. Braccio molto largo e il movimento di Calabria un pelo sospetto è, sicuramente c'è una deviazione. Mi lascia perplesso l'on field review perchè non vedo un chiaro ed evidente errore"