Marelli: "Sì al challenge. In Italia si danno troppi rigori"

L'ex arbitro Marelli, intervistato dal Corriere dello Sport, dice: "Sì al challenge. In Italia si danno troppi rigori". L'ex fischietto e attuale commentatore DAZN, si dice favorevole all'inserimento del Challenge, ovvero il VAR a chiamata: "Sono favorevole dal primo momento, per me è la naturale evoluzione della tecnologia. Sono un grande appassionato di sport americani e anche oltreoceano c'è stata questa trafila: prima la tecnologia a disposizione degli arbitri, poi la possibilità per gli allenatori di chiamare il challenge". Poi un monito: "In Italia troppi rigori. Veniamo da due campionati con 187 e 150 rigori. Ci vorranno mesi, se non anni, per invertire la tendenza".