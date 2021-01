Marelli: "Tonali? Dopo 12 ore ancora non ho capito perchè si discuta. Gli viene calciato il polpaccio"

Intervenuto ai microfoni di 'Radio 24' l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato degli episodi in Milan-Torino. Queste le sue parole: "Rigore dato al Milan? Episodio da VAR. Tonali? Dopo 12 ore ancora non ho capito perchè si discuta, Tonali non ha cambiato direzione, la gamba è in linea e gli viene calciato il polpaccio. E' simile a quello di Bennacer in Milan-Roma"