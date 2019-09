Marelli: "VAR chiamato dalle squadre, idea che potrebbe concretizzarsi"

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha parlato della possibilità di introdurre i challenge a disposizione delle squadre per chiamare l'uso del VAR durante la partita: "Più che una soluzione è un'ipotesi al momento, anche se non è da escludere che un domani possa diventare addirittura una proposta di modifica del regolamento da presentare all'IFAB. Si tratta dei cosiddetti challenge, già sono presenti in altri sport. Ovvero l'utilizzo del VAR a chiamata a disposizione delle squadre, con un numero prestabilito - nella mia idea sarebbero una per tempo per ogni club - e con determinate regole di utilizzo. Non si può pensare di chiedere un challenge su una rimessa laterale. Devono essere casi particolari, ome un calcio di rigore non assegnato o contro, oppure un'espulsione o una doppia ammonizione. Quest'ultima, lo ricordo, non rientra nell'attuale protocollo VAR. Se agli arbitri venisse data la possibilità di rivedere un episodio su richiesta delle panchine o del capitano, sarebbero i primi ad essere contenti, perchè potrebbero rivedere episodi su cui non si può intervenire per ovviare alla ovvia rigidità del protocollo. Poi responsabilizzerebbe ulteriormente le società per quanto riguarda l'utilizzo di questo strumento, anche i club dovrebbero avere una strategia per decidere quando chiamare i challenge o meno. Ovviamente, poi, se chi ha chiamato il challenge avrà avuto ragione, potrà utilizzarlo nuovamente nel corso degli stessi 45 minuti, altrimenti no".