Marianella: "A Torino arriverà un buonissimo Milan, Giroud arma importantissima"

Massimo Marianella, giornalista e opinionista, si è così espresso a SkySport in vista di Juve-Milan: "Questa sfida arriva nel momento giusto per la Juventus dopo un inizio molto difficile sotto tanti aspetti, ma - attenzione - perché arriva a Torino un buonissimo Milan. Dopo il match, ho chiesto a Klopp se fosse sorpreso del Milan che ha trovato e lui ha risposto di no, perché non si potrà mai stupire della maglia rossonera. I rossoneri stanno bene, possono anche crescere rispetto ad Anfield e recuperare qualche giocatore come Giroud; il francese ha dimostrato di star bene e può essere un'arma importantissima per il Milan".