Marianella: "Donnarumma ha scelto i soldi e i soldi l'hanno portato nella squadra più ricca"

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sul probabile trasferimento di Donnarumma al PSG: "La discriminante sono i soldi. La scelta non è romantica se no sarebbe rimasto al Milan, non è la Champions se no sarebbe rimasto al Milan: sono i soldi. Ha scelto lui i soldi e i soldi l'hanno portato nella squadra più ricca che c'è in questo momento. Il PSG ha un buon portiere reduce da un ottimo stagione che ha sbagliato solo una partita: la semifinale di ritorno di Champions League. E a questo livello le grandi partire fanno la differenza. Il futuro è Donnarumma".