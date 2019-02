Marianella: "Elliott doveva essere di passaggio, invece si è innamorato del Milan. Piatek? Che upgrade da Higuaín"

Nel salotto serale di Sky Sport 24 prima del fischio d'inizio di Milan-Empoli, Massimo Marianella ha parlato così delle ultime settimane rossonere: "La possibilità che il Milan questa sera si avvicini al terzo posto è concreta, anche perché l'avversario dell'Inter è ostico con la Fiorentina. Il lavoro che ha fatto Gattuso insieme alla società mi piace, hanno fatto passi importanti. Doveva essere una proprietà transitoria, invece Elliott si è innamorato del Milan e sta modellando tutto il futuro per riportare il club ai vertici. Leonardo, Maldini e Gazidis stanno dando il massimo, ma Gattuso ha veramente fatto qualcosa in più. Sta dimostrando di avere capacità eccelse in condizione difficili, con un roster complicato, in passaggio gestionale, il suo Milan fa risultati e gioca contro chiunque. Bisogna creditare Gattuso di meriti che prima non pensavamo potesse avere. Piatek e Paquetá? Entrambi possono crescere a livelli altissimi. Uno è la grande intuizione di Leonardo, mentre il polacco si era già fatto conoscere in Italia. Vestire la maglia del Milan pesa sempre di più, questi ragazzi invece hanno avuto impatto immediato. Da Higuaín a Piatek è un upgrade, con tutto il rispetto per l'argentino".