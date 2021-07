Marin: "Felice della permanenza di Diaz in un club storico come il Milan"

In merito alla permanenza in rossonero di Brahim Diaz, José Andres Jaime Marin, scopritore del giovane trequartista spagnolo, ha dichiarato a Tuttosport: "Se sono felice che rimarrà al Milan? Assolutamente. I rossoneri sono un club storico, con ambizione: Brahim cerca questo. Come dico sempre, ora ha bisogno di crescere, mettere insieme minuti, fare esperienza. A lui serve solo giocare. Da quando ha 11-12 anni vive da professionista e non si pone limiti. Non gli basta essere un giocatore di prima divisione. Vuole arrivare lontanissimo".