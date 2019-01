Marino: "Al Milan serve un attaccante esterno a meno che Gattuso non decida di giocare con le due punte. Piatek? Farà bene"

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Atalanta, ha commentato così il mercato di gennaio del Milan: "Al Milan serve trovare un giocatore a centrocampo in grado di dare i tempi alla manovra. Se davanti giocano con il tridente serve un attaccante esterno, a meno che Gattuso non decida di giocare con le due punte. Il no del Watford per Deulofeu era prevedibile, non è facile trattare con un club come quello inglese. Piatek? Per me è un ottimo attaccante, volevo vedere il suo impatto con San Siro e sabato con il Napoli ha avuto un ottimo impatto Sono convinto che farà bene".