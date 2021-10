Marino su Lucca: "Sta bruciando le tappe, ma la differenza fra A e B è grossa"

Intervistato da Tuttosport, Pasquale Marino parla così di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa e rivelazione del campionato di serie B: "Sta bruciando le tappe ma la differenza fra A e B è grossa, andrebbe prima verificato nella massima serie. Le scalate si fanno un gradino per volta, non tre insieme, per non correre il rischio di cadere. Voglio fare un altro nome: Mulattieri. Per me è fortissimo, ma rispetto a Lucca lui i gol li fa per il Crotone, non per il Pisa capolista e così lo si nota meno. Ma è molto bravo a sfruttare le occasioni che si procura. Lo conosco dai tempi dello Spezia, quando era troppo giovane per essere lanciato in prima squadra. Mi piace veramente tanto, ne ammiro la crescita".