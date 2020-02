Marinozzi: "L'arrivo di Ibra è un segnale per Gazidis che sul mercato bisogna investire anche sull'esperienza"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Andrea Marinozzi, giornalista sportivo, ha parlato delle prospettive future del Milan. Queste le sue parole: "L'arrivo di Ibrahimovic può essere uno stimolo per Gazidis nel non comprare solo giovani ma alternare a ragazzi giovani qualche ragazzo di personalità e di esperienza per cercare di fare crescere i talenti del futuro."