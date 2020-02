Marquinhos su Thiago Silva: "Spero che possa restare al Psg"

Ex Roma, da anni al Psg, Marquinhos è uno dei pilastri del club francese così come il connazionale Thiago Silva. L'ex Milan, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare la Francia proprio per tornare nella Milano rossonera. In questo senso, il giovane difensore brasiliano in conferenza stampa si è espresso in questo modo: "Ha mostrato in campo che è ancora a livello per il PSG. Anche se ha 35 anni gioca a un livello altissimo. E' un amico per me, mi ha aiutato a migliorare. Se potessi scegliere io, certo che vorrei che restasse".