Martorelli: "I calciatori di prima fascia non subiranno svalutazioni, quelli di media fascia sì"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato dei possibili cambiamenti per il calciomercato. Queste le sue parole: “I calciatori di primissima fascia non subiranno nessun calo in termini economici e di quotazione. Secondo me manterranno il loro valore del momento. Subiranno delle svalutazioni notevoli invece i calciatori di media fascia. I costi saranno dimezzati. Sostituire i partenti poi starà anche all’ingegno dei direttori sportivi che dovranno trovare i talenti giusti su cui investire”.