Massara a Sky: "Conti-Samp, possibile chiusura domani. Stiamo trattando il rinnovo di Leao"

Queste le parole di Frederic Massara, ds rossonero, a Sky pochi minuti prima del match contro il Venezia:

Su Conti in prestito alla Samp: "E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani".

Sul mercato di gennaio: "La nostra priorità, dopo l'infortunio di Kjaer, è un difensore centrale. Se ci sarà l'occasione per rinforzarci ci faremo trovare pronti".

Su Botman: "E' un ottimo giocatore, ma non credo che il Lille lo voglia vendere ora. Ci sono tanti nomi sul tavole, il mercato è ancora lungo".

Sui nomi per la difesa: "Ci sono tante possibilità da valutare, questo è un periodo incerto anche dal punto di vista economico e quindi bisogna stare molto attenti. Vanno valutate tutte le possibilità".

Su Leao: "Ha tanti margini di crescita. E' un talento cristallino, è maturato tanto negli ultimi mesi, ora ha una continuità che prima non aveva. Avrà un grande futuro. Su di lui e su altri giocatori vogliamo costruire il Milan del futuro. Stiamo parlando con il suo agente anche del rinnovo".

Sul possibile arrivo di un attaccante: "Dobbiamo monitore questa zona di campo per il futuro, ma non nell'immediato. Abbiamo anche Pellegri in cui crediamo molto. Se ci saranno delle possibilità, non credo nel reparto avanzato in questa finestra di mercato, il club si farà trovare pronto".

Sul lavoro della società: "Il club viene sempre prima, il Milan è sopra a tutto. Non vogliamo fare morale, noi facciamo delle scelte in base alle nostre esigenze. Noi vogliamo essere competitivi in modo sostenibile. Dobbiamo portare avanti questa politica e lo stanno facendo anche altre società".