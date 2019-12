Massara a Sky: "Non c'è una trattativa Ibrahimovic. Dobbiamo tornare alla vittoria, così non possiamo andare avanti"

Frederic Massara è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita del Tardini.

Sul momento: "Bisogna ingranare un'altra marcia e tornare alla vittoria che ci manca terribilmente, serve una classifica migliore perché così non possiamo andare avanti"

Su Ibrahimovic: "Non c'è nessuna trattativa e aggiornamento da dare, sta valutando il suo futuro, si è posto sul mercato ma non c'è alcun tipo di sviluppo in questo momento".

Su Piatek: "La vive con sofferenza come tutti i bomber, quando manca il gol è difficile trovare la serenità. Deve stare sereno, perché lavora per la squadra".

Sulla squadra: "Siamo consapevoli della storia gloriosa che ci guarda, dobbiamo alimentarla con nuovi successi, a volte può essere un peso ma i ragazzi sono consapevoli di dover migliorare, sono sicuro che i miglioramenti a livello di classifica arriveranno, a livello di gioco sono già arrivati".