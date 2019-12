Massara a Sky: "Siamo in attesa della riflessione di Ibra. Subito tesserato? Sarebbe pronto per gennaio"

Frederic Massara è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Bologna-Milan.

Sulla gara: "Una partita molto importante, può rappresentare la svolta, ci apprestiamo ad affrontare una gara difficile ma siamo pronti".

Su Ibrahimovic: "Non ci sono aggiornamenti, non c'è una trattativa in corso. E' un momento di riflessione di Ibrahimovic, la società è in attesa".

Su Bonaventura e il rinnovo: "E' un giocatore quasi di famiglia nel Milan, ci rende felici che abbia ritrovato la saluta, siamo molto contenti sia tornato sui suoi livelli. Per il resto ci sarà tempo per parlarne".

Su Piatek eventualmente in uscita: "Non è la nostra intenzione, abbiamo fiducia in Kris. L'allenatore conferma la fiducia ogni partita, gli manca il gol, siamo convinti che possa dare tanto a questa squadra".

Su Ibra e il possibile tesseramento immediato: "Questa è un'eventualità plausibile, ma ha poco senso perché è fermo da qualche settimana. Per chiunque credo vada considerato un rinforzo per gennaio".

Su Caldara: "Sta recuperando anche lui, ha giocato due partite con la Primavera, non ha più problemi fisici. Ci servirà visto l'infortunio di Duarte. Sta ritrovando il ritmo partita e a brevissimo sarà a disposizione"