Massara: "Il difensore è la priorità, non credo che faremo nulla in attacco a gennaio"

Intervistato da Sky, Frederic Massara, ds rossonero, ha parlato così del mercato di gennaio del Milan: "La nostra priorità, dopo l'infortunio di Kjaer, è un difensore centrale. Se ci sarà l'occasione per rinforzarci ci faremo trovare pronti. Possibili movimenti in attacco? Dobbiamo monitore questa zona di campo per il futuro, ma non nell'immediato. Abbiamo anche Pellegri in cui crediamo molto. Se ci saranno delle possibilità, non credo nel reparto avanzato in questa finestra di mercato, il club si farà trovare pronto".