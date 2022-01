Massara: "Il Milan è sopra a tutto. Vogliamo essere competitivi in modo sostenibile"

In merito alla politica del Milan, il ds rossonero Frederic Massara ha dichiarato a Sky: "Il club viene sempre prima, il Milan è sopra a tutto. Non vogliamo fare morale, noi facciamo delle scelte in base alle nostre esigenze. Noi vogliamo essere competitivi in modo sostenibile. Dobbiamo portare avanti questa politica e lo stanno facendo anche altre società".