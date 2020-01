Massara: "Mercato? Cerchiamo un difensore. Oltre a Todibo ci sono altri profili"

Frederic Massara, ds del Milan, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato di Todibo e del mercato di gennaio: "Nessun blitz, stiamo valutando se ci sono le possibilità per rinforzarci ulteriormente. Come Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando. Abbiamo anche altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan, altrimenti non ci sarà un problema. E' sempre dinamico, le cose sono in evoluzione, ora stiamo pensando che per completare la squadra ci servirebbe un difensore, poi fino al 31 gennaio c'è tempo".