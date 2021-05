Massara: "Nelle difficoltà Pioli ha sempre trovato soluzioni per ridare linfa a questa squadra"

Il DS rossonero Frederic Massara, intervistato da Sky Sport nel pre partita di Milan-Cagliari, ha parlato del grande lavoro di Stefano Pioli nei momenti difficili della stagione: "Ha avuto grande lucidità, con la capacità di riemergere sempre. Abbiamo perso partite che non pensavamo di perdere, il Mister ha sempre trovato soluzioni per ridare linfa a questa squadra che l'ha seguito in tutto e per tutto. Non possiamo che applaudire il percorso che è stato fatto dal nostro allenatore e i nostri giocatori".