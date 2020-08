Massaro: "Maldini e Gazidis stanno lavorando per prendere giocatori di qualità"

Daniele Massaro, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato del momento in casa rossonera e della preparazione alla prossima stagione: "Nelle ultime partite i ragazzi ci hanno deliziato con prestazioni incredibili. Un finale di stagione che ci fa ben sperare per l'anno prossimo, Maldini e Gazidis stanno lavorando per inserire dei giocatori che aumenteranno la qualità, perché l'anno prossimo il Milan dovrà essere in Champions League".