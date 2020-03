L'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha parlato del suo futuro ai microfoni di TuttoSport, queste le sue parole: "Non so ancora se tornerò a giocare. Sto sfruttando questo periodo in casa a causa dell’emergenza sanitaria anche per pensare e ragionare sul mio futuro. Vorrei restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore".