Mauro sul Milan: "Per il finale servirebbe il carattere di Ibra"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, tra le altre cose, ha parlato anche del momento delle due milanesi. “Non potevano continuare con l’andatura del girone d’andata. Ma l’Inter è stata anche sfortunata, non mi sembra una squadra in crisi: ha creato sei-sette occasioni, ha concesso due tiri al Genoa. Certo, si è inceppato l’attacco... Il Milan è mancato un po’ di personalità. Se la Juve è tornata a saper soffrire i rossoneri dopo aver preso il pari non sono riusciti a farne un altro. Per il finale servirebbe una spinta nel carattere, dagli uomini più esperti, Ibrahimovic in testa”.