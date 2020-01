Maxi Lopez: "Ho dovuto aspettare in albergo una settimana per il Milan"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com Maxi Lopez, attuale giocatore del Crotone ed ex attaccante rossonero, ha parlato della trattativa che lo ha portato in rossonero. Queste le sue parole: "Quando mi hanno detto mi voleva il Milan, stavo per andare in Inghilterra. Ma il club rossonero è sempre stato un mio pallino e così ho deciso di rimanere in Italia. Ho firmato il contratto, poi però la società mi ha chiesto di aspettare qualche giorno perché oltre a me volevano prendere anche un altro giocatore (Tevez, ndr). Per il quale alla fine non sono riusciti a chiudere. Ma io avevo già firmato, quindi in quei giorni non potevo né andare in Inghilterra e né tornare al Catania. Ho dovuto aspettare qualche giorno, poi depositarono il mio contratto in Lega".