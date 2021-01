Meite: "Mi piace avere il possesso, mi piace il bel gioco"

Soualiho Meite, nuovo acquisto rossonero, ha parlato delle sue caratteristiche e i suoi punti di forza durante l'intervista a Milan TV: "Sono un giocatore a cui piace essere in possesso di palla, mi piace il bel gioco. Mi piace anche crossare, con tutte e due i piedi. Il mio obiettivo è quello di mantenere il livello della squadra e di essere il più in alto possibile sia in campionato che in Europa".