Meïte: “Mi piace il modo di giocare di Pioli. Il Milan ha un gruppo compatto e mi sono subito sentito parte della squadra"

Intervenuto in conferenza stampa per la sua presentazione, Soualiho Meïte ha parlato del gruppo rossonero e di Pioli. Queste le sue parole: "Mi piace molto il modo di giocare di Pioli. Vuole che giochiamo sempre in avanti, è importante per un centrocampista come me. La prima cosa che ho sentito quando sono arrivato è la compattezza del gruppo. Mi sono sentito subito dentro la squadra. Con un gruppo così si possono fare grandi cose. Io conosco bene le mie caratteristiche. In questa squadra si muovo tutti tanto e a me questa cosa piace tanto. Non conosco bene i miei compagni, ma fin dal primo allenamento mi sono trovato subito bene. Il calcio è come una lingua, se la capisci va tutto bene".