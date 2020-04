Menez: "2014-15 annata storta, ma non fu solo colpa di Inzaghi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jeremy Menez ha parlato della sua esperienza in rossonero: "Il miglior Menez si è visto al Psg e al Milan, stagione 2014-15. Segnai 16 gol da centravanti, un ruolo che non avevo mai fatto. Solo da ragazzino, dribblando criminalità e pistole. Fu un’idea di Inzaghi. Peccato per l’annata storta, ma la colpa non fu solo di Pippo. Se confermerei Ibrahimovic? Certo, gli avversari lo temono. Resta un fenomeno anche a 38 anni".