Messi elogia De Paul: "E' un giocatore importante. Mi trovo bene a giocare con lui"

Intervenuto in conferenza stampa, la stella Leo Messi ha parlato di tanti temi tra cui un elogio a De Paul, giocatore seguito con interesse del Milan. Queste le sue parole: "De Paul è un giocatore importante in campo, sia con il pallone che senza. Cerchiamo di ritrovarci e di stare sempre vicini, per via della mia posizione e della sua. Piano piano ci siamo conosciuti e mi trova bene a giocare con lui".