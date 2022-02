Messias ricorda Milan-Spezia: "Oggi la classifica sarebbe diversa"

Nel corso dell'intervista concessa a Milan TV, Junior Messias ha parlato anche della partita con lo Spezia. "Ricordo cancellato? Cancellare è un po’ difficile, perché erano punti da aggiungere alla classifica, ed oggi sarebbe stata diversa. Però subito dopo la partita l’abbiamo superato, pensavamo solo a guardare avanti perché non si poteva tornare indietro. Dobbiamo continuare a lavorare e fare in modo che non succeda più: a parte l’episodio finale, era una partita da chiudere prima".