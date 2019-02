Miccichè: "Supercoppa a Gedda? Siamo un’industria e dobbiamo migliorare i ricavi tramite l’internazionalizzazione del prodotto"

In merito alle polemiche sulla Supercoppa a Gedda, Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha spiegato al Corriere della Sera: "Siamo un’industria e dobbiamo migliorare i ricavi: questo è possibile solo tramite l’internazionalizzazione del prodotto. Di qui la decisione di esportare la Supercoppa, cosa che facciamo da tempo. Siamo andati in un Paese diverso da noi culturalmente e socialmente, ma il calcio ha ancora una volta dimostrato di essere sopra la politica e le polemiche: per le 15 mila donne che hanno assistito alla partita è stata una intensa emozione, per quel Paese un grande cambiamento. La gara è stata un successo e la prossima edizione avverrà in concomitanza con il G20".