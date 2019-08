Milan, Bennacer al 90': "Felice per la vittoria, potevamo fare più gol"

Prima vittoria in rossonero per Ismael Bennacer, che così ha festeggiato il successo del Milan con il Brescia ai microfoni di Dazn a fine gara: “E' stato un risultato importante, abbiamo vinto ma sono convinto che possiamo fare ancora meglio. Sono contento perché siamo stati più uniti, abbiamo ascoltato tanto il nostro allenatore. Abbiamo giocato tanto il pallone anche se, in questo ruolo, devo imparare ancora tanto”. Il centrocampista sottolinea cosa è mancato per segnare più gol: “Dobbiamo essere più cattivi, questa gara sarebbe potuta finire 3 o 4 a zero. Ci lavoreremo e ci riusciremo, comunque siamo più sereni rispetto una settimana fa. Quando vinci fa sempre bene, ora concentriamoci sulle nazionali e poi sulla prossima partita di campionato”, ha concluso Bennacer.