Milan Femminile, Andersen a MTV: "Felice di essere qui, voglio vincere campionato e Coppa Italia"

Queste le parole a Milan TV di Sara Thrige Andersen, nuovo difensore del Milan Femminile: "Sono felice e orgogliosa, sono felice di essere qui e di iniziare questa avventura. Il Milan è un grande club, con una storia prestigiosa. Ora anche la squadra femminile sta facendo bene e non vedo l'ora di farne parte. C'è voglia di crescere e di vincere".

Sulle sue caratteristiche: "Sono dinamica, corro molto per il campo. Mi piace far parte di un grippo. Non vedo l'ora di far parte di una squadra che vuole vincere con il bel calcio. Da parte mia ho già disputato partite importanti, giocare certe partite è emozionante. Cerchè di restare lucida e di aiutare le mie compagne".

Sulla scelta del Milan: "Cercavo una nuova sfida e per questo ho lasciato la Danimarca. Questa è una grande opportunità per crescere".

Su Valentina Giacinti: "Non vedo l'ora di conoscerla e di giocare con lei. E' forte, segna tanto, sono felice di essere nella sua stessa squadra".

Sul connazionale Kjaer: "Sarebbe bello conoscerlo, vedremo cosa succederà. Sono orgogliosa di essere qui ed è bello che anche lui lo sia".

Sui suoi idoli: "Non mi sono mai ispirata a qualcuno in particolare. Ho sempre detto che avrei voluto essere la migliore. Non vedo l'ora di migliorare ancora e questo è il posto giusto per riuscirci".

Sul numero 3: "So che qui lo indossava Paolo Maldini e che lui è una leggenda di questo club. Sono orgogliosa di indossarlo anch'io".

Sugli obiettivi: "Voglio vincere il campionato, la Coppa Italia e fare in Champions League".

Sui tifosi: "Non vedo l'ora di incontrare tutti. Ho sentito che allo stadio ci sono sempre tanti tifosi, non vedo l'ora di sentire il loro sostegno. Sono molto felice di essere qui".