Milan femminile, Giacinti: "Fra un pò torneremo ad allenarci, ma non abbiamo date certe"

L'attaccante del Milan femminile Valentina Giacinti nel corso di una diretta Instagram con Christian Vieri ha parlato del possibile ritorno in campo della Serie A femminile e del cammino verso l'Europeo del 2021: “Noi del Milan ci stiamo allenando ognuna a casa propria, ma fra un po' ci richiameranno per tornare ad allenarci, anche se non abbiamo date certe. Spero che il campionato riprenda anche perché siamo seconde a pari punti con la Fiorentina, ma se sospendessero la stagione andrebbero loro in Champions League. - continua Giacinti come riporta L Football - Anche con la Nazionale è tutto fermo e aspettiamo di sapere quando giocheremo le gare di qualificazione per l'Europeo in Inghilterra nel 2022. Mondiali? Il ritmo era molto più alto che in campionato, il livello in queste competizioni si alza, ma noi possiamo giocarcela anche se rispetto agli USA per esempio siamo indietro di 10-15 anni, e poi lì sono professioniste da anni. Andare all'estero? È una bella idea, sono professioniste a differenza nostra".