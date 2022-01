Milan Femminile, Guagni a MTV: "Felice di essere al Milan, è una nuova svolta per la mia vita"

Intervistata da Milan TV, Alia Guagni, nuova giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato questa parole:

Sull'arrivo al Milan: "Sono emozionata, è una nuova svolta per la mia vita. Sono super contenta di essere tornata in Italia e di essere qui, non vedo l'ora di iniziare".

Sull'esperienza a Madrid: "E' stata importante, mi mancava un'esperienza all'estero. Ho imparato tanto, uscire dalla zona di confort e confrontarsi con un campionato come quello mi è servito molto. E' un esperienza di vita, non solo sportiva, lo consiglio a tutte le ragazze perchè ti apre gli occhi, ti fa conoscere nuove persone e nuove culture".

Sul gruppo: "E' la cosa più importante per me. Il calcio è uno sport di squadra, quindi si lavora tutti insieme. Avere un gruppo forte fa la differenza, l'ho vissuto anche a Firenze dove abbiamo vinto proprio grazie alla forza del gruppo".

Sulle nuove compagne di squadra: "Qui trovo ragazze con cui ho giocato in Nazionale, sono tutte ragazze incredibili che mi hanno fatto sentire subito la benvenuta".

Sul campionato italiano: "Ho visto un campionato che è cresciuto, ci sono squadre più competitive. Mi voglio mettere alla prova anch'io adesso".

Sul suo contributo: "Cercherò di dare il mio crontributo dentro e fuori dal campo. Le giovani stanno facendo bene, ma hanno bisogno anche di vedere le cose con i nostri occhi. Non devono accontentarsi mai".

Sull'Atletico Madrid: "Non sono stata messa nelle condizioni per dare il meglio di me. Non mi sentivo me stessa e quindi avevo bisogno di ritrovarmi. Spero che il Milan sia il posto giusto. Ho già parlato con il mister, non vedo l'ora di iniziare".