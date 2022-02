Milan Femminile, Guagni: "Felicissima in rossonero, una grande scelta"

"Qui in rossonero io mi sento felicissima, una grande scelta": così, dalle colonne di Tuttosport, la difenditrice del Milan Femminile Alia Guagni.

Tornata in Italia dopo un'esperienza in Spagna, dove era volata dopo aver salutato la Fiorentina Women's: "Come ho ritrovato il campionato italiano? Molto cresciuto: l’intensità si è alzata tanto e le squadre sono molto più attrezzate. Quindi è più competitivo, più divertente e tocca anche impegnarsi di più. Si vedono però i risultati di tutto il lavoro che si sta facendo. La Juventus è sempre la squadra da battere? Ha sempre avuto una base di ragazze di livello davvero importante. Poi sono anche stati bravi a mettere quegli innesti ogni anno che hanno permesso loro di fare la differenza. Inoltre hanno una mentalità vincente. Al Milan, come ad altre squadre del campionato che sono state in lotta per lo scudetto, quello che un po’ manca è avere tanta continuità. Io avevo bisogno di ritrovarmi dopo un periodo difficile e ho pensato che il Milan fosse la destinazione perfetta dove poterlo fare. Sicuramente nella scelta ha anche influito l’idea della Nazionale, ma starà alla CT decidere".