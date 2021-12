Milan Femminile, Piemonte a MTV: "Il Milan è un'opportunità di riscatto. Ibra è il mio idolo da sempre"

Martina Piemonte, nuovo acquisto del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sull'arrivo al Milan: "Sono molto emozionata, è un onore far parte di questa grande famiglia".

Sulle esperienze all'estero: "Le mie esperienza all'estero mi hanno arricchito tanto, mi hanno fatto crescere tanto. Era da sola, lontana da casa e questo mi ha fatto crescere tanto a livello personale. A livello calcistico invece mi ha fatto aumentare la fiducia in me stessa, sono diventata più sicuro".

Sul ritorno in Italia: "Non è stato facile rientrare e avere subito un trauma cranico e poi il Covid. Ora sono più carica di prima, devo recuperare tutti i momenti che ho perso e non vedo l'ora di farlo al Milan".

Su cosa rappresenta il Milan: "Il Milan è un'opportunità di riscatto. E' una squadra forte, io darò tutta me stessa".

Su Ibrahimovic: "E' il mio idolo da sempre. Essere nella stessa società è qualcosa di assurdo. E' unico al mondo, mi ispiro un sacco a lui anche a livello caratteriale perchè è uno che non molla mai. Ed è così anche per me".

Sulla sua crescita: "Negli ultimi anni ho imparato a credere sempre in me stesso nonostante tutto e tutti. Il lavoro duro ripaga sempre".

Sui suoi obiettivi: "Il mio primo obiettivo è entrare al meglio in questa squadra e dare tutto me stessa perchè il Milan merita di stare più in alto".