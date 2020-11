Milan Femminile, Simic a MTV: "Finalmente sto bene, voglio giocare tante partite. Possiamo puntare in alto"

Julia Simic, giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Milan TV:

Sul recupero dall'infortunio: "Sto molto bene ora che faccio più allenamenti in gruppo e finalmente sono tornata con la squadra, finalmente posso allenarmi con le altre ragazze. Sono qui per questo e spero presto di poter giocare partite importanti".

Sul gruppo: "Ho un buon feeling con tutte le ragazze, cerco sempre di sempre di legare con tutte, anche con le italiane nonostante le barriere linguistiche. Conosco un po' lo spagnolo e questo mi aiuta con l'italiano, ma ovviamente sarebbe più facile se parlassimo la stessa lingua. Non appena ho iniziato ad allenarmi, abbiamo parlato la lingua universale del calcio. Il feeling è più facile crealo con le straniere parlando inglese, ma ho un buon rapporto con tutti".

Sul ritorno in campo: "Mi sento recuperata, so che ho un grande potenziale, quando stai fuori per setto o otto mesi devi riprendere un po' il ritmo e ci vuole un po' per tornare al 100%. Quindi mi manca ancora un po’, ma sto bene, sono già tre settimane che mi alleno con il gruppo. Il ginocchio va meglio, è più divertente giocare a calcio che allenarsi in palestra".

Su mister Ganz: "Ganz è molto empatico, ci mette tutto se stesso e si vede in ogni allenamento e in ogni gare. Ho un buon feeling con lui, ora che mi alleno sul campo posso parlare di più con lui e posso conoscerlo meglio e capire i suoi metodi. Ora l'importante è tornare a giocare in partita e questo aiuterà il nostro rapporto perchè potremo parlare di calcio e non di infortuni e condizione fisica".

Sul calcio italiano: "Così come in Germania e in Inghilterra, gli italiani vanno matti per il calcio, tutti ne parlano spesso, il calcio è dappertutto e questo è il motivo per il quale sono venuta qui a giocare. In Italia c'è una grande tradizione calcistica, si percepisce l'emozione e la passione. Questa cosa mi piace molto".

Sul suo obiettivo: "Il mio obiettivo ora è giocare il più possibile, restare in forma, giocare tante partite, far parte della squadra e aiutarla con le mie qualità. Questa squadra ha tanta qualità, possiamo puntare in alto. C'è un bel mix di italiane e di straniere molto forti, se lavoriamo con spirito di squadra ogni obiettivo è possibile, anche senza dire che vogliamo vincere il campionato o la Coppa Italia. Se giochiamo bene tutto è possibile".

Sulla lingua italiana: "Le ragazze mi hanno aiutato molto fin dal primo giorno, quando io provavo a parlare italiano, tutti cercavano di capirmi anche se magari dicevo cose senza senso. Ora sto prendendo lezioni di italiano, è di rande aiuto anche per stringere amicizie dentro e fuori dal campo per capirci meglio anche in campo".