Milan, l'errore sul gol di Perisic nel derby: l'analisi di Murelli

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milan TV, il vice di Pioli, Giacomo Murelli, ha analizzato il gol dell'Inter nel recente derby: "In ogni situazione ci sono pro e contro, sia nella marcatura a uomo che a zona. Ultimamente questa strategia ci ha dato soddisfazioni ma ci ha messo anche in difficoltà. Kalulu nel gol era posizionato male e non ha staccato come doveva. Con i video-analisti cerchiamo di studiare ogni situazione. Perisic si è trovato libero perchè eravamo troppo schiacciati con la prima linea, In questi casi sono di fondamentale importanza le direttive di Maignan che deve posizionare la difesa".