Milan-Porto, Pioli sul primo tempo: "È mancata lucidità nelle scelte e precisione nei passaggi"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a Amazon Prime Video nel post Milan-Porto: "Potevamo fare meglio. È mancata nel primo tempo la lucidità nelle scelte: con gli avversari alti dovevamo palleggiare meno e cercare più la profondità e quando l'abbiamo fatto abbiamo sbagliato tecnicamente, è questo è un errore. Per il secondo tempo non posso dire niente: la squadra ha messo in campo volontà, energia e pericolosità. Cosa è successo nel primo tempo? Merito del Porto e demerito nostro. Dovevamo fare finta di andare una parte per poi andare dall'altra, ma ci siamo fatti indirizzare da loro. Nel secondo tempo ci siamo messi meglio noi e la loro intensità è calata: potevamo far girare più il pallone e cercare, quando c'era la loro difesa alta, la profondità essendo anche più precisi".