Milan su Thauvin, Villas-Boas risponde seccato a Maldini: "Non è stato gentile da parte sua"

André Villas-Boas, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League, ha commentato gli apprezzamenti di Maldini a Thauvin. Queste le sue parole: "Non so cosa succederà, il mercato è imprevedibile. Aspetteremo l'ultima settimana di gennaio, come è consuetudine. Ci saranno molti prestiti. Le parole di Maldini? Sono un po' false. Dato che sei Maldini, puoi dire alcune cose. Immaginiamo di incontrare il Milan in Europa League, cosa succederà? Non è stato gentile da parte sua, ma è normale: è Maldini, ha il diritto di dire quello che vuole".