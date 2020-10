Milito su Ibra: "Grande rispetto, mi sarebbe piaciuto giocare con lui"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione del derby, l’ex attaccante dell’Inter, Diego Milito, ha speso parole d’elogio per Ibrahimovic: "Colpisce sempre vedere uno stadio vuoto, figurarsi in un derby così grande. Quello di Milano è il più affascinante perché il mondo ti guarda e lo avverti. Ibrahimovic? L’età ti fa maturare e ti fa essere ancora più leader: lui è la guida di tutti quei ragazzi. Ho sempre avuto un grandissimo rispetto per Ibra, anzi mi sarebbe piaciuto giocarci insieme. Ma vedendolo in campo non sono invidioso: sono felice di quello che ho fatto, io ho smesso al momento giusto".