Minotti: "Credo che Giroud sia l'acquisto giusto per il Milan"

Lorenzo Minotti, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport su Giroud al Milan: "Credo che sia l'acquisto giusto: il Milan ha bisogno di un centravanti di riferimento in alternativa a Ibrahimovic; non ci sarà bisogno di adattare calciatori in quel ruolo. Giroud è un grande campione, ma accetterebbe anche di stare in panchina".