Minotti: "Nuovo trequartista del Milan? Ziyech potrebbe esplodere con Pioli"

Lorenzo Minotti, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sul trequartista del Milan: "La chiave è lì: il Milan ha un'ossatura ben consolidata, un gioco che diventerà ancora con più certezze. La grande crescita può essere sulla trequarti con un giocatore che possa far fare un salto di qualità. Ziyech potrebbe esplodere con Pioli".