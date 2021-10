Mirante: "Ho una certa età e non avrò problemi a inserirmi in un nuovo gruppo"

Antonio Mirante, ai microfoni di Milan TV, ha parlato dei nuovi compagni e dell’inserimento in un nuovo gruppo di lavoro già collaudato e organizzato. Mirante ha detto: “Florenzi l’ho sentito via messaggi, ci siamo salutati e ci siamo dati appuntamento a Milanello. Ho conosciuto anche Romagnoli in Nazionale, ho una certa età e ho incontrato quasi tutti sui campi. Sono certo che non avrò difficoltà a inserirmi in un contesto del genere”.