MN - Albertini: "Rijkaard e Ancelotti mi hanno insegnato tanto. Paolo, Billy e io abbiamo ereditato lo spogliatoio dalla vecchia guardia"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it per commentare il suo libro "Ti racconto i campioni del Milan", Demetrio Albertini ha parlato dei giocatori che hanno influito maggiormente nella sua crescita.

Chi invece ti ha fatto crescere di più a livello umano e professionale?

"A livello professionale i miei maestri sono stati Frank Rijkaard e Ancelotti, mi avevano preso sotto la loro ala protettiva. Un po' rubavo guardando, un po' chiedendo. Mi hanno aiutato tanto anche in campo. La forza di quel Milan è che non eravamo solo competitor per un ruolo, eravamo compagni di squadra. Uno poteva essere arrabbiato con l'allenatore, non con chi giocava al posto tuo. Con Paolo Maldini ho condiviso momenti importanti della mia vita, è stato il mio capitano tra Milan e Nazionale, poi Billy Costacurta. Siamo stati quelli che hanno ereditato la gestione dello spogliatoio dalla vecchia guardia, Franco, Tassotti, Ancelotti. Poi noi lo abbiamo trasferito ad altri come Gattuso".